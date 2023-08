La Gazzetta dello Sport – Al-Ahli, sgarbo al Napoli: super offerta per Veiga, ma ADL non si fa beffare.

Nelle ultime ore, secondo le varie testimonianze, sembrerebbe che l’Al-Ahli, dopo il rifiuto di Zielinski, abbia provato a soffiare Gabri Veiga al Napoli. Tuttavia gli azzurri non si sono fatti beffare: “l’ingaggio del talentuoso spagnolo al Napoli appare sempre più imminente, Ma siccome l’affare non è completamente chiuso ancora bisogna aspettare, anche se il più impaziente è proprio il centrocampista galiziano che ha detto sì a De Laurentiis ed è pronto a firmare un quinquennale che lo porterà a guadagnare anche 2mln di euro netti a stagione, progressivamente: un guadagno eccezionale per chi al momento ne percepisce poco più di duecento mila, pur avendo segnato ben undici reti nell’ultima Liga spagnola.

Affare dunque che sta per essere concluso e non ha subito l’influenza saudita, col solito Al Ahli che – dopo aver ricevuto il “no” di Zielinski – ha provato a sfilare al Napoli l’emergente galiziano”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Gabri Veiga operazione riuscita: attese le visite mediche

Koopmeiners-Napoli, potrebbe esserci un colpo di scena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni e Fedez, serenità ritrovata a Ibiza con i figli Leone e Vittoria: «Piantatela, non ci stiamo lasciando»