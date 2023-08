Anguissa recupera dall’infortunio, ci sarà per Frosinone-Napoli

Il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa avrebbe recuperato dal suo infortunio e sarà a disposizione contro il Frosinone.

André Zambo Anguissa è stato protagonista di recente di un infortunio, in particolare ha accusato un risentimento muscolare alla gamba destra. Fortunatamente, stando a quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, il centrocampista camerunense avrebbe recuperato e sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Frosinone.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Frank Anguissa, infatti, si è allenato regolarmente con il gruppo e sta provando a recuperare in tempo record dopo l’infortunio rimediato al soleo della gamba destra (distrazione di primo grado) patito in ritiro a Dimaro. Zambo ha bruciato le tappe, considerando che inizialmente il rientro del centrocampista era stato previsto per fine mese. Bisognerà adesso capire se Garcia deciderà se rischiare o meno il camerunense o preservarlo per l’esordio al Maradona con il Sassuolo di domenica l’altra. Certamente Anguissa sarà almeno tra i convocati in terra frusinate.”

