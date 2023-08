La Gazzetta dello Sport – Clamoroso, Samardzic-Inter non si farà: i nerazzurri chiudono la trattativa.

L’edizione odierna del quotidiano ha rilasciato l’ufficialità: Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter.

“Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter. L’affare è saltato definitivamente, ascoltando quello che filtra da entrambe le parti. Il club nerazzurro era già pessimista sia domenica sia lunedì, quando il padre del centrocampista aveva ingaggiato un altro agente (il terzo) per ridiscutere i termini dell’accordo del figlio e le commissioni che erano già state concordate con Rafaela Pimenta. Evidentemente l’ultimo tentativo non è andato a buon fine e ieri sera le parti hanno deciso di interrompere la negoziazione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentiis sul caso Spalletti – La deroga uccide il sistema calcio

Koopmeiners è sempre nel mirino del Napoli, nuovo assalto dopo la cessione di Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, ufficiale Gosens all’Union Berlino