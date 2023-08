Koopmeiners è sempre nel mirino del Napoli, nuovo assalto dopo la cessione di Zielinski

Il Napoli non molla la pista che porta a Koopmeiners

Il Napoli è pronto a dare l’assalto al centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, nonostante l’arrivo ormai imminente di Gabriel Veiga il club azzurro è deciso a fare un altro sforzo per rinforzare il centrocampo. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si attende la cessione di Zielinski per provare l’affondo decisivo che potrebbe portare l’olandese in maglia azzurra. Ecco quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

“Il Napoli ha in testa una rivoluzione silenziosa del centrocampo e non ha smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25) una passione antica. Koopmeiners è personalità, versatilità tecnica adorabile, piedi che orientano le traiettorie non solo su palloni inattivi, è ritmo, è fisico, è un amabile tormento che il Napoli si porta appresso. Con l’Atalanta i contatti sono frequenti, l’offerta di Aurelio De Laurentiis è sempre valida (prestito oneroso a 5 milioni di euro da pagare subito con un obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni fissato a 30 milioni più 3 milioni di bonus ed il 10% sulla futura rivendita). Il sogno rimane: però, decide (tutto) Piotr Zielinski”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

