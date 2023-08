Corriere dello Sport – Lozano, rinnovo complicato: il Napoli punta l’attenzione su Lindstrom.

L’edizione odierna del quotidiano, in attesa della firma di Zielinski e l’arrivo di Gabri Veiga, ha focalizzato l’attenzione sul futuro di Hirving Lozano e sul possibile innesto a gennaio: “Jesper Grænge Lindstrøm (23) assomiglia a loro: con l’Eintracht Francoforte, se ne stette largo, poi andò in mezzo al campo, allungò la squadra, poi la accorciò e quando si arrese, lui con i compagni, lasciò in Cristiano Giuntoli quel retrogusto dolce che accompagna i talenti. Nel data base di Castel Volturno, tra i nomi cerchiati d’azzurro.

Secondo il quotidiano“Lindstrøm c’è rimasto, mai cancellato, e il Napoli ha ricominciato a pensarci in questi giorni, quando ha capito che Lozano difficilmente rinnoverà: dunque, è partito il piano di avvicinamento d’un calciatore che ha prospettive infinite. Volendo, Lindstrøm potrebbe arrivare a gennaio, dopo essere rimasto quattro mesi in prestito all’Eintracht, e in attesa che Lozano veda germogliare le promesse ricevute recentemente”.

