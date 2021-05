Napoli, report allenamento: Ospina lavora in gruppo, terapie per Koulibaly

Durante l’allenamento odierno del Napoli David Ospina è tornato in gruppo, mentre Kalidou Koulibaly è alle prese con le terapie.

Il Napoli continua a preparare al meglio la sfida contro lo Spezia in programma sabato 8 maggio alle ore 15. Come di consueto la SSC Napoli ha pubblicato dell’allenamento della squadra, soffermandosi in particolare sulla condizione di due giocatori. Il primo è il portiere David Ospina: il giocatore è stato costretto a fermarsi per un infortunio, ma non ha mai smesso di allenarsi ed oggi è ritornato in gruppo. Poi c’è il difensore Kalidou Koulibaly, che in seguito ad un infortunio alla gamba destra ha svolto una seduta di terapie.

Ecco il resoconto della SSC Napoli:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1390256420789030912?s=20

