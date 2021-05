L’AVVERSARIO-La trentacinquesima giornata di campionato è: Spezia-Napoli

L’AVVERSARIO – Lo Spezia ospiterà il Napoli allo Stadio Alberto Picco per la trentacinquesima giornata di campionato.

Spezia e Napoli si affronteranno allo Stadio Alberto Picco sabato 8 maggio alle ore 15:00.

Il recente pareggio con il Cagliari è stato un boccone amaro per il Napoli di Gattuso che rischia definitivamente il posto in Champions League. Questa frenata gli costerà cara, poiché il calcolo matematico prevedeva un solo bonus a disposizione. Pertanto non sarà ammesso più nessun errore o calo di concentrazione, in quanto l’unica garanzia a disposizione sarà riuscire ad accaparrarsi i tre punti. I partenopei al momento risiedono al quinto posto della classifica, seguiti dalla Lazio che con una sola vittoria li raggiugerebbe a pari merito. Al contrario, nella zona più alta della classifica, con soli due punti in più, risiedono con gli stessi punti Milan, Juventus e Atalanta.

Al momento è ancora tutto da vedere o stabilire, in quanto, una sola piccola imprecisione ne potrebbe valere il futuro europeo dei grandi club di Serie A.

Tuttavia per Gattuso la strada si rifà in salita. Il tecnico – quest’anno record d’infortunati in squadra -, ritorna ad affrontare i medesimi problemi: l’infortunio di Kalidou Kolibaly, che in questi giorni è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, dopo il finale sofferto contro il Cagliari, rimediando una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Per lui è previsto uno stop di almeno tre settimane, quindi non è da escludere che la stagione per il difensore possa concludersi adesso. Mentre Nikola Maksimovic ha riscontrato la positività al Covid-19 e i tempi di recupero previsti sono intorno alle due settimane.

Dunque per Rino è allarme difesa, e a disposizione per il tecnico ci sono Manolas e Rrahmani come centrali difensivi. Di conseguenza i due dovranno prestare molta attenzione alle ammonizioni da cartellino per evitare ulteriori stop.

Lo Spezia in campo

Per lo Spezia non è stata questa un’ottima annata. Al momento la squadra risiede al sedicesimo posto della classifica con 34 punti guadagnati a pari merito con il Torino, seguita subito dopo da un Cagliari affamato di vittoria e di certezze. Attualmente la squadra di Italiano è in lotta per la salvezza e il raggiungimento del Genoa potrebbe garantire loro l’annata in Serie A.

Sarà questa una partita complicata da affrontare per ambedue le squadre, poiché alla disperata ricerca di punti, seppure per motivazioni differenti. La vera e propria impresa per i bianconeri liguri, sarebbe quella di riuscire a proiettare nuovamente la gara d’andata, che li ha visti trionfare al Maradona. Tuttavia questa volta non si potrà fare affidamento alla fortuna e i giocatori che stanno tornando a disposizione sono per Italiano una boccata d’aria, per riuscire a preparare il match nei migliori dei modi.

Per quanto riguarda la situazione in campo, per Italiano, sono quattro i giocatori in dubbio: Leo Sena, Capradossi, Mattiello e Ramos è stato svolto un lavoro dedicato. Oggi saranno previsti nuovi allenamenti per le ultime definizioni.

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde

Indisponibili: Mattiello, Farias

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Indisponibili: Ghoulam, Ospina

Arbitro: Irrati

I precedenti

Il Napoli ha vinto sei delle ultime sfide contro lo Spezia in Serie A, Serie B e Coppa Italia. Le ultime trasferte sono state vinte tutte dal Napoli tra Serie B e Coppa Italia, con uno score complessivo di 6-1. L’ultimo match in Liguria tra le due risale a settembre del 2006 conclusosi con la vittoria dei partenopei per 0-1.

Barbara Marino

