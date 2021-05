Napoli-Hellas Verona, possibilità per i tifosi di vedere la gara al Maradona

Durante l’ultima sfida di campionato tra Napoli ed Hellas Verona, i tifosi potrebbero presenziare allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il campionato di Serie A sta ormai terminando. L’ultima sfida del Napoli sarà contro l’Hellas Verona ed a proposito della suddetta sfida ci potrebbe essere una sorpresa per i tifosi azzurri. Se il governo dà l’ok lo Stadio Diego Armando Maradona potrà ospitare una parte di essi. Sicuramente non verrà riempito l’intero stadio, ma qualche tifoso può ritornare all’interno di quel luogo considerato quasi casa propria ed ammirare una partita da vicino dopo molto tempo.

A parlare di questa vicenda ci pensa il Corriere del Mezzogiorno:

“Una parvenza di normalità almeno l’ultima giornata di campionato, se non le ultime due è all’ordine del giorno anche in Italia. Il Maradona potrebbe parzialmente riempirsi per il Verona. La Lega Serie A tenta il colpo e da tempo chiede che per la chiusura del campionato, il weekend del 15-16 maggio e domenica 23, possa entrare un po’ di pubblico negli stadi.”

