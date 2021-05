Calciomercato Napoli: quattro nuovi volti per migliorare la squadra

Secondo il quotidiano, La Gazzetta dello Sport, gli azzurri dovranno rinunciare ad alcuni giocatori e pertanto sarà necessario attuare varie sostituzioni.

Cristiano Giuntoli, dunque, è a lavoro per far arrivare quattro nuovi volti all’interno del club azzurro.

Il Napoli – a poche giornate dalla fine del Campionato – comincia a pensare alla finestra di calciomercato. Gli azzurri dovranno fare a meno di alcuni giocatori e pertanto sarà necessario eseguire alcune sostituzioni in merito. Giuntoli, dunque, dovrà puntare ad almeno quattro innesti. Due per l’area difensiva, un centrale ed un esterno basso a sinistra che sostituiranno Maksimovic e Hysaj, entrambi in scadenza di contratto. Sarà poi necessario inserire un centrocampista ed un attaccante che possa rafforzare la fase offensiva, di un reparto che conta già volti dal calibro di Osimhen, Petagna e Mertens.

