Ciro Venerato: “Osimhen non è adatto al gioco di Sarri”

Osimhen per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il calcio di Sarri

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La volontà di Sarri di sedersi e discutere di un eventuale futuro a Napoli è innegabile, ma tutto dipende da una telefonata che non è ancora arrivata. Bisogna capire perchè il presidente De Laurentiis non si è ancora fatto vivo con l’allenatore. Forse Sarri è penalizzato dalla presenza in rosa di Osimhen. Non ci vuole la laurea per dire che per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il suo calcio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Diritti tv serie A: Sky è pronta al ricorso

UFFICIALE – Caso tamponi Lazio: la sentenza del Tribunale federale nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raggi, fuori zona rossa aprire ristoranti anche di sera