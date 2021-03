Diritti tv serie A: Sky è pronta al ricorso

L’edizione online de Il Sole 24 Ore fa sapere che Sky è pronto al ricorso

Come già scritto in precedenza, Danz si è assicurata i diritti televisivi per i prossimi tre anni. L’offerta presentata dal broadcast con sede nel Regno Unito era di circa 840 milioni di euro per la trasmissione in esclusiva di 7 partite a giornate e di 3 partite in co-esclusiva. Proprio per queste tre gare, la Lega Serie A ha ricevuto un’offerta da Sky Sport di 70 milioni con scadenza il 29 marzo.

