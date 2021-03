UFFICIALE – Diritti TV, arriva la svolta: Dazn trasmetterà tutta la Serie A. I dettagli

Diritti TV, arriva la svolta: Dazn trasmetterà tutta la Serie A

Ultime notizie calcio – Diritti TV, arriva la svolta dopo una lunga trattativa, la Lega Serie A ha aggiudicato i diritti tv del campionato 2021/24 a Dazn. Nell’ultima assemblea è arrivato il via libera da parte dei club:, con 16 voti a favore e 4 contrari. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione: trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchtto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3).

Il focus di Eurosport

“L’ufficialità è arrivata alla fine dell’assemblea dei club di venerdì nel primo pomeriggio: Dazn sarà il broadcaster ufficiale del campionato. Per la prima volta dalla sua nascita, quindi, Sky non gestirà il pacchetto della Serie A. La scadenza delle offerte era fissata per il 29 marzo, ma la maggioranza già da giovedì si era ormai schierata in favore del colosso inglese e degli 840 milioni messi sul piatto, l’offerta più ricca (Sky ha offerto 90 milioni in meno). Una rivoluzione che avrà un impatto su tutti gli amanti del pallone. Rinviata a lunedì la decisione sulle 3 gare a disposizione di Sky (ovvero il Pacchetto 2). L’offerta iniziale di 70 milioni potrebbe non bastare”

LA PROBABILE SPARTIZIONE DEI PACCHETTI

Dazn: tutte e 10 le gare della giornata (7 in esclusiva, 3 in OTT)

Sky: co-esclusiva delle altre 3 partite

