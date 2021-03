Venerato: “Galtier potrebbe arrivare in Italia, ma no al Napoli: quattro i nomi caldi”

Venerato sul Napoli e diritti Tv

Napoli Calcio – Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli e sulla situazione diritti TV.

Venerato:

” Galtier? Potrebbe anche arrivare in Italia ma non a Napoli: non è nella lista. I nomi sono sempre i soliti: lunedì c’è stato un contatto con l’entourage di Fonseca, sono sicuto si sia parlato anche con quello di Simone Inzaghi. Juric e Italiano continuano a piacere tanto. De Laurentiis è andato nello spogliatoio dello Spezia dopo la coppa Italia per riempire di complimenti Italiano. Sarri? Piace, ma al momento non c’è stata nessuna telefonata a Figline. Fabian e Koulibaly? Sono sul mercato, vedremo se riusciranno a trovare una squadra e se le richieste del presidente saranno accontentate. Fabian ha delle richieste economiche che il Napoli non può accontentare”.

DAZN? Una rivoluzione copernicana: Sky ha iniziato il cambiamento, oggi si passa dal satellite ad internet. Un calcio diverso, con app e altro. La carta vincente è stata l’alleanza con la Tim e quindi la banda larga. I presidenti avevano paura di problemi di segnale. L’idea DAZN nasce dalla sponsorizzazione di Agnelli e De Laurentiis che poi, piano piano, sono riusciti a trovare altri alleati.

