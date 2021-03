Karnezis: “Il Napoli lo seguo sempre, ho la città nel cuore. Galtier bravo e serio”

Karnezis ricorda Napoli, l’intervista

Napoli Calcio – Orestis Karnezis, ex Napoli e attualmente portiere del Lille, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“In Francia non si sta benissimo per via del virus, siamo chiusi e non è una bella situazione. Calcisticamente sono molto contento perchè stiamo facendo molto bene. Spagna-Grecia? Siamo riusciti ad ottenere un pareggio importante in trasferta. Abbiamo una squadra giovane con un nuovo allenatore, spero di fare bene con la mia nazionale. Napoli? Lo seguo, uno che passa da lì porta sempre nel cuore la città e non la dimentica. E’ una stagione particolteare, questo virus non permette alla squadra di stare al meglio e si gioca tanto e spesso. Alla fine il Napoli può finire nei primi posti ed andare in Champions. Il campionato greco è bello, io poi ho giocato nella migliore squadra che è il Panathinaikos. Poi ho voluto provare un’esperienza in Italia dove c’è il campionato che preferisco. La Serie A aiuta molto i portieri, chi gioca in Italia può farlo ovunque. A volte mi sento con Manolas, ma non con tutti del Napoli. Ho un bellissimo ricordo di tutti e li seguo sempre. E’ difficile che una squadra forte si affidi solo ad un portiere con le tante partite. Per me era giusta l’alternanza tra Meret ed Ospina. Galtier? E’ un allenatore bravo e serio, sta allenando la squadra da due o tre anni. Ha mantenuto l’ossatura della squadra, il club cresce sempre di più. Ha un bel centro sportivo ed uno stadio nuovo. Hanno programmato bene negli ultimi anni ed oggi siamo ai vertici della Ligue 1. Galtier al Napoli? Non mi ha chiesto niente di Napoli, all’inizio parlai con lui della mia situazione in azzurro. Il Napoli però non ha un problema di allenatore, stimo molto Gattuso e sta facendo molto bene e non vedo motivi per cambiare tecnico. Non sarebbe bello restare fuori dalla Champions. L’Inter ha un vantaggio importante al momento, tutti hanno sbagliato qualcosa e chi lo farà di meno nelle ultime partite vincerà lo scudetto”.

