Mercato Napoli, tre club spagnoli interessati a Fabian Ruiz

Secondo il periodico spagnolo “Diario AS”, il giocatore del Napoli Fabian Ruiz ha suscitato l’interesse di più un club in Spagna.

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha fatto nascere l’interesse di tre importanti club spagnoli: Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid. Il suo addio al Napoli è quindi probabile, ma quest’ultimo dipende da come finirà la stagione.

Se il Napoli non riuscirà a raggiungere la Champions League sarà necessario vendere qualche giocatore per far quadrare il bilancio, e tra questi ci sarà appunto lo spagnolo Fabian Ruiz.

