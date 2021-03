Juventus-Napoli, Alvino: “Spero non ci saranno polemiche sulle designazioni”

Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, ha detto la sua per quanto riguarda la sfida contro la Juventus.

Nel consueto filo diretto con i tifosi, Carlo Alvino parla del Napoli, la sua squadra del cuore. L’argomento su cui si sofferma è la sfida che il club azzurro dovrà disputare contro la Juventus. La partita, che si sarebbe dovuta giocare il 4 ottobre scorso, verrà recuperata il 7 aprile.

Ecco le sue parole:

“Mazzoleni al Var per Juventus-Napoli? Spero che non sorgeranno polemiche in seguito alle designazioni arbitrali. In questo momento è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno.”

In seguito, Alvino parla del Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Ho sentito dire che De Laurentiis è un mangia allenatori, ma non è così e non lo dico solo io: lo dimostrano i fatti. Il presidente vuole portare avanti dei progetti, è normale che non tutti finiscono in maniera positiva. Adesso non dobbiamo guardare il calendario del Napoli, né dobbiamo fare i calcoli.Possono accadere avvenimenti imprevedibili come la vittoria del Benevento contro la Juventus. Dobbiamo considerare una partita dopo l’altra e vedremo dove potremo arrivare.”

