Napoli, Insigne chiede scusa ai compagni per il suo sfogo post-Sassuolo

Secondo la Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne si è scusato con la squadra per lo sfogo avuto dopo Sassuolo-Napoli.

Dopo la vittoria mancata contro il Sassuolo, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è reso protagonista di un duro sfogo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta che dopo il suddetto episodio, il Capitano azzurro ha chiesto scusa ai suoi conpagni di squadra.

Dal quotidiano si legge:

“Lorenzo Insigne s’è guardato dentro, ha capito che da capitano non avrebbe mai dovuto offendere i compagni e con loro si è scusato ma, nel contempo, li ha esortati a darci dentro, a profondere tutte le energie che ancora sorreggono il gruppo per evitare il fallimento. Lui è il primo a stare male per quanto avvenuto, finora, in stagione. La discontinuità nei risultati e nelle prestazioni, soprattutto dei singoli, sta diventando una costante. E, dunque, dopo un attento esame di coscienza, s’è messo in testa al gruppo per lanciare la volata. Dopo quanto accaduto a Reggio Emilia, ci si aspetta una reazione forte da parte del capitano. E conoscendone la caparbietà, c’è da aspettarsi un grande Lorenzo, domani sera.”

