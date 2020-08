Insigne non sente più dolore: lo staff medico farà di tutto per metterlo a disposizione di Gattuso

Insigne non sente più dolore: lo staff medico lo monitora costantemente

Lo staff medico le proverà tutte per mettere Lorenzo Insigne a disposizione di Gattuso per la supersfida del Camp Nou contro il Barcellona. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il giocatore non sente più dolore a quattro giorni di distanza dalla sfida contro la Lazio.

“Il capitano sta proseguendo con le terapie, seguito dallo staff medico che le proverà tutte per metterlo a disposizione di Rino Gattuso in tempo utile per la supersfida del Camp Nou. Lorenzo non molla un solo istante, ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo”, questo quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

