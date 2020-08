Palmieri, Liguori e Manzi – Dalle giovanili del Napoli al Lille

Palmieri, Liguori e Manzi, i tre giovani napoletani promessi al Lille.

Luigi Pagnotta

Ecco chi sono i tre giovani napoletani compresi nell’affare Victor Osimhen, insieme al terzo portiere della prima squadra Orestis Karnezis.

Chi è Ciro Palmieri

Ciro nasce nel primo febbraio del 2000 a Napoli, Capodimonte; la sua carriera inizia iscrivendosi alla conosciuta scuola calcio Mariano Keller. All’età di 13 anni viene accostato al Chelsea, volando a Londra per un provino; nonostante Palmieri avesse colpito lo staff della squadra inglese, non arriva il trasferimento per mancato accordo con la scuola calcio.

Nell’estate 2014 arriva alle giovanili del Napoli, giocando nelle varie categorie e facendosi strada a suon di gol fino all’attuale stagione.

Chi è Luigi Liguori

Nasce a Napoli nel 31 Marzo del 1998, inizia la sua carriera nel 2013, anche lui iscrivendosi alla scuola calcio Mariano Keller. Nell’estate successiva viene dato in prestito alla formazione delle giovanili della Ternana.

Nel 2015 viene acquistato a titolo definitivo dalla formazione del Napoli giovanili; nel 2017 viene mandato in prestito al Cosenza, nel 2018 all’Andria per sei mesi e nello stesso anno al Bari, durante la stagione correte alla Fermana.

Chi è Claudio Manzi

Manzi nasce ad Ischia, isola napoletana, nel 21 giugno 2000. Inizia la sua carriera alle giovanili dell’Ischia Calcio, per poi passare in prestito alla formazione U17 del Napoli per due stagioni e poi essere acquistato a titolo definitivo nel luglio 2017 e passare alla formazione U19.

Ancora incerto il futuro del capitano delle giovanili Claudio Manzi: l’agente, durante in un intervista, ha annunciato che non partirà per la Francia con i suoi compagni ma farà una stagione in LegaPro prima di andare al Lille nonostante abbia già firmato un contratto triennale con la squadra francese.