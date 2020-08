Sportitalia, Hysaj nel mirino del Torino!

Helseid Hysaj interessa al Torino

Secondo Sportitalia, il nuovo Torino di Giampaolo starebbe pensando a Helseid Hysaj per il ruolo di terzino destro. Nel caso in cui l’albanese dovesse partire il Napoli avrebbe già in mente il sostituto: Faraoni dell’Hellas Verona.

