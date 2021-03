“Allenare la Juventus? Manco morto!”, così Diego Maradona jr a Tiki Taka

Diego Maradona jr ha pungolato la Juventus durante Tiki Taka

Diego Maradona junior è stato ospite di Tiki Taka, programma che va in onda sulle reti mediaset. Il figlio del Pibe de oro non ha rinunciato a lanciare una frecciata nei confronti della Juventus: “In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!”. Poi la precisazione: “Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe…”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Venerato: “Osimhen non è adatto al gioco di Sarri”

Diritti tv serie A: Sky è pronta al ricorso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raggi, fuori zona rossa aprire ristoranti anche di sera