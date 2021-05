Spezia-Napoli, previsione tattica e probabili formazioni

Gli azzurri vogliono riprendere la marcia verso la Champions, la tattica di Spezia-Napoli

Spezia-Napoli sarà una gara importante per entrambe le squadre, che per obiettivi diversi sono alla ricerca di punti pesanti. Gli azzurri dopo l’ultimo stop contro il Cagliari non possono più sbagliare, mentre ai liguri servono punti per raggiungere una storica salvezza. In “Questione di moduli” proviamo ad analizzare la parte tattica del match.

Lo Spezia di Vincenzo Italiano

L’allenatore degli spezzini è di sicuro il tecnico rivelazione di questa Serie A, con un organico fatto perlopiù dai protagonisti della promozione in massima serie, è riuscito ad imprimere un gioco fluido e molto apprezzato. Dopo una prima parte di stagione esaltante, condito da risultati ottenuti contro squadre importanti, lo Spezia si trova in queste ultime giornate è stato risucchiato nella parte basse della classifica. Italiano ha dato un gioco molto efficace alla sua squadra, fatto di possesso palla fatto in maniera veloce e di una difesa che difende alta. La capacità della squadra di cambiare spesso modulo ma di restare sempre fedele alla propria idea di calcio, dove il regista basso e gli esterni giocano un ruolo fondamentale. Altro aspetto importante è il pressing aggressivo che pratica Italiano, che molto spesso ha portato all’immediato recupero palla per poi contrattaccare con efficacia.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estevez, Maggiore, Ricci; Verde, Piccoli, Gyasi.

Il Napoli di Gattuso

Il Napoli arriva a questa gara dopo il pareggio interno contro il Cagliari, che non ha comunque compromesso la corsa per accaparrarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Gli azzurri nel girone di ritorno hanno cambiato passo, sia sul piano del gioco che dei risultati. Nelle ultime uscite si è rivista la squadra di inizio stagione, prima del momento buio di metà stagione. Il Napoli affronterà uno Spezia che non farà barricate, con la ricerca degli spazi che saranno fondamentali.

Probabile formazione (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen.

Tattica di Spezia-Napoli

Spezia-Napoli sarà una partita molto interessane sul piano tattico, con due squadre che fanno del palleggio e delle uscite basse il loro marchio di fabbrica. In chiave azzurra l’ultimo aspetto sarà fondamentale, per superare il pressing alto e offensivo dei liguri ci sarà bisogno di grande velocità e qualità. In questo senso Fabian Ruiz e Demme saranno fondamentali per scavalcare il primo pressing, dando poi modo ai giocatori offensivi di andare ad attaccare negli spazi che si verranno a creare. La posizione di Zielisnki sarà importante, perchè il polacco con la sua qualità e i suoi strappi farà da raccordo tra centrocampo e attacco. Altro aspetto importante sarà quello di innescare nel modo giusto Osimhen, che si troverà a fronteggiare Chabot e Ismajli che in velocità potrebbero soffrire parecchio. Occhio però a non scoprirsi, perchè lo spezia attraverso il lavoro degli esterni riesce sempre a creare pericoli in zona offensiva.

Elio Di Napoli

