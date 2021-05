Jorginho-Napoli, possibile ritorno? Il suo agente fa chiarezza

Joao Santos, agente di Jorginho, interviene a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del giocatore.

L’agente di Jorginho Joao Santos è intervenuto a Radio Kiss Kiss. L’argomento principale discusso è proprio il centrocampista, in particolare l’agente parla della sua voglia di ritornare in Italia.

“Jorginho tra due anni vorrebbe ritornare a giocare in Italia. A Napoli ha vissuto un bellissimo periodo, ma se torna in Italia non vuol dire che ritorna a Napoli.”

