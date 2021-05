Spezia-Napoli: entra in gioco la coppia formata da Manolas e Rrahmani

Contro lo Spezia la difesa del Napoli si affida ad una coppia quasi inedita, formata da Kostas Manolas e Amir Rrahmani.

Il Napoli dovrà sfidare a breve lo Spezia e Gattuso dovrà fare a meno di due importanti pedine della difesa. Kalidou Koulibaly è alle prese con il recupero in seguito ad una distrazione muscolare, invece Nikola Maksimovic è risultato positivo al Coronavirus. Gattuso si prepara allora a schierare in campo Kostas Manolas ed Amir Rrahmani. I due giocatori non si sono visti quasi mai in campo insieme, come afferma il Corriere dello Sport questa coppia è da sperimentare.

Dal quotidiano si legge:

“Dovrà giostrare la coppia Manolas-Rrahmani. Un binomio da sperimentare, tenuto conto che i due si sono ritrovati soltanto in due occasioni e per un totale di 25 minuti. La prima volta titolari nell’Udinese-Napoli del 10 gennaio, ma dop0 16 minuti Manolas fu costretto ad uscire per infortunio muscolare. Dopo di che altri 9′ in quel Sassuolo-Napoli del 3 marzo (3-3).”

