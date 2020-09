Napoli-Genoa: 6 a 0 degli azzurri, le parole di mister Gattuso

Napoli 6 – 0 Genoa, queste le parole di coach Gattuso.

Dopo una più che ottima prestazione della squadra, queste sono le parole di Mister Gattuso ai microfoni di Sky Sport:

Gattuso sulla partita:

“Risultato bugiardo. Se Zielinski non avesse fatto il 2 a 0 subito avrei cambiato formazione. Abbiamo creato tanto ma abbiamo sofferto tanto, avendo 4 giocatori di attacco e 2 centrocampisti come Zielinski e Fabian. Abbiamo rischiato di prendere gol, e la sensazione di concedere qualcosa ci sta; abbiamo perso un po’ l’equilibrio”.

Su Osimhen e Lozano:

“Noi dobbiamo pensare a migliorare, a far giocare i più forti, quelli che stanno meglio e trovare equilibrio. La squadra è in crescita. A Lozano non gli sto regalando nulla, è un giocatore diverso, ha forza nelle gambe, adesso quando calcia non casca come l’anno scorso. Io non avevo nulla contro Lozano, conoscevo il giocatore del PSV, un giocatore che attaccava sistematicamente la linea e quest’anno se gioca è perché sta dimostrando di essere un giocatore importante

Osimhen è un giocatore che ti da la possibilità di giocare in maniera diversa, prima volevamo un attaccante che venisse a legare constantemente, quest’anno invece vogliamo un attaccante che attacchi di più la profondità e per questo stiamo provando il 4-2-3-1”.

Su Koulibaly:

“Ho già risposto su Koulibaly, egoisticamente spero rimanga con noi, perché è un giocatore importante che ci sta dando tanto sul livello tecnico-tattico. Sapete meglio di me che il mondo è cambiato anche per le società, spero non arrivi qualche chiamata all’ultimo giorno”.

Tornando sul discorso dell’equilibrio in campo:

“Sviluppare il gioco del 4-2-3-1 non è facile. Non mi è piaciuto il palleggio, abbiamo avuto poco movimento e dobbiamo migliorare su questo aspetto”.

Su Juventus-Napoli:

“Mi aspetto Juventus-Napoli. Io ho qualche capello bianco, ma sono ancora giovane, mi aspetto ancora un centinaio di partite contro (Pirlo); 8-9 anni fa nessuno avrebbe scommesso sulla mia carriera da allenatore. Dopo Barcellona ad Andrea gli ho detto <<Adesso sono cavoli tuoi>> ora bisogna dimostrare di essere bravi”.

Luigi Pagnotta

