Napoli-Genoa 6-0, Maran: “Avevamo iniziato bene, concedendo poco. Il 2-0 ci ha complicato le cose”

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto la sua squadra soccombere contro il Napoli al San Paolo

Rolando Maran, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita che ha visto la squadra rossoblù uscire sconfitta nettamente dal San Paolo: 6-0 il risultato finale. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“La vigilia di questa partita è stata sicuramente strana ed organizzare questa trasferta ci ha impegnato molto. Dispiace perché nel primo tempo abbiamo tenuto bene e abbiamo fatto una buona gara, concedendo poco al Napoli. Poi, ad inizio ripresa, il secondo gol loro purtroppo ha complicato ulteriormente le cose e questa due giorni difficile é diventata insormontabile. Spero serva meno tempo possibile ai nuovi di ambientarsi, siamo un cantiere aperto e non sempre tutto avviene in maniera fluida e liscia. Se concedi spazio a squadre come il Napoli ti fanno male. Certi errori non vanno commessi, ma stiamo lavorando bene. Certamente bisogna ricordarsi bene questo risultato per tutta la settimana; con gli stimoli e la rabbia giusta possiamo affrontare meglio la prossima gara. Le squadre come il Napoli che poi ti fanno male”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Genoa: 6 a 0 degli azzurri, le parole di mister Gattuso

Sky – Infortunio Insigne: si teme uno stop di 3 settimane. Esami in corso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Aveva 21 kg di eroina in casa, arrestato operaio a Milano