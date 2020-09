Sky – Infortunio Insigne: si teme uno stop di 3 settimane. Esami in corso

Infortunio Insigne: si teme uno stop di 3 settimane. Esami in corso

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è uscito per infortunio al 22′ del primo tempo. Per l’attaccante si teme un problema muscolare che lo potrebbe tenere fuori per 3 settimane. Secondo quanto riporta il giornalista Sky Sport Gianluca Di Marzio, in questi minuti Insigne sta svolgendo gli esami strumentali del caso.

