Top & Flop – Napoli-Genoa, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Genoa

Primo Tempo

Gattuso schiera gli azzurri a trazione anteriore, schierando quattro attaccanti. Il Napoli, nei primi dieci minuti trova il vantaggio. Mertens confezione un assist perfetto per Lozano, taglio in area e goal. Grande occasione per il Genoa, che con un incursione di Pellegrini che serve Lerager mette in apprensione la difesa azzurra. Per fortuna, il centrocampista dei grifoni manca l’occasione. Il primo tempo va via con il Napoli che controlla il risultato, senza correre rischi.

Secondo tempo

Dopo una manciata di secondi dall’inizio della ripresa, Zielinski raddoppia con una grande azione corale. Dopo la seconda rete subita, il Genoa scompare e il Napoli dilaga. Lozano, Mertens, Elmas e Politano fissano poi il punteggio finale sul 6-0. Finale ad alta tensione, con Osimhen che si becca con Masiello e qualche entrata ruvida di troppo.

Top – Lozano

Il Messicano si prende la scena, oggi doppietta per lui. Conferma quantop di buono visto a Parma, rendendosi pericolo anche in altre due occasioni. Perfetto il movimento in occasione della sua prima rete, taglio al centro che taglia fuori tutta la difesa genoana. Lozano sembra essersi finalmente ritagliato il suo spazio in azzurro.

Flop – Di Lorenzo

Il terzino azzurro, oggi non era ai soliti livelli che ci ha abiutato dal suo arrivo. Distratto in qualche copertura, accompagna molto poco la manovra offensiva risultando spesso impreciso. Non sfrutta una buona occasione nella ripresa, che poteva dargli la soddisfazione del goal personale. Da rivedere.

