Llorente, lo Spezia è più che un’idea ma sullo sfondo resta la Juve

Finito ai margini del progetto Napoli, al punto da non essere stato inserito nemmeno in lista, Fernando Llorente è alla ricerca di una nuova avventura.

L’attaccante spagnolo, ad una settimana dalla fine del mercato, non ha trovato ancora una squadra ma le offerte non mancano. Negli ultimi giorni si è parlato del neopromosso Spezia alla ricerca di una punta esperta. In questo caso la proposta sarebbe di un biennale da 2.5 milioni di euro con il Napoli che contribuirebbe a parte dell’ingaggio per il primo anno.

L’ex Tottenham ci sta pensando ma, sullo sfondo resta la Juventus che potrebbe pensare ad un suo ritorno a Torino nel caso come vice Morata. A riportare la notizia è il Corriere del Mezzoggiorno.

