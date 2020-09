Infortunio Insigne: ecco i tempi di recupero

La goleada contro il Genoa è stata macchiata dall’infortunio di Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli è uscito anzitempo per un fastidio al flessore. Soltanto la risonanza magnetica a cui si sottoporrà quest’oggi, stabilirà con precisione qual è il suo malanno. Di certo, l’attaccante salterà la sfida contro la Juventus e non risponderà alla convocazione in Nazionale di Mancini. La speranza, è quella di riaverlo, dopo la sosta, nel match casalingo contro l’Atalanta. Di certo, però, ne Gattuso ne lo staff medico, forzeranno i tempi di recupero.

A riportare la notizia è Il Mattino.

