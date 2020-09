Cessioni: Koulibaly resta ma quattro azzurri sono con la valigia

Sembrano non esserci più dubbi circa la permanenza di Kalidou Koulibaly.

Il Napoli, infatti, non ha ricevuto offerte congrue per il suo difensore e, salvo novità dell’ultimo minuto, non si muoverà da sotto al Vesuvio. Una buona notizia per i tifosi partenopei da sempre legatissimi al loro gigante difensivo. Del resto, lo stesso calciatore ha più volte confidato di trovarsi bene in città.

In uscita, dunque ci saranno altri elementi: Milik, Llorente, uno tra Ounas e Younes e, a sorpresa, Malcuit. Il laterale francese, infatti, con la permanenza di Hysaj che a breve rinnoverà il suo contratto, non rientrerà più nei piani azzurri.

A riportare la notizia è Il Mattino.

