Osimhen in panchina? Spalletti pensa a Raspadori dal 1′ col Bologna

Il Mattino – Osimhen in panchina? Per la gara di Bologna Spalletti pensa a Raspadori dal 1′.

L’edizione odierna del quotidiano, prova ad anticipare alcune mosse di Luciano Spalletti, in vista di Bologna–Napoli: “Osimhen potrebbe pagare a caro prezzo quel gesto che tanto somiglia a insubordinazione commessa al momento del cambio. Non una vendetta, ma il giusto premio a chi come Giacomo Raspadori, ha sempre accettato con garbo, senza mai un colpo di coda, il ruolo di riserva. Insomma, Spalletti ci pensa per la gara di Bologna: anche perché ha sempre protetto il bomber nigeriano, togliendolo dalle rotazioni proprio per consentire di blindare la sua classifica dei cannonieri. Ma domenica quel “why?” è sembrato troppo praticamente a tutti. Forse, anche a Spalletti.

Un pensiero, nulla di più: Raspadori, d’altronde, è l’uomo del futuro. E Bologna è casa sua, è nato a Bentivoglio, 20 km dallo stadio Dall’Ara. Possibile una staffetta all’inverso contro il Bologna: prima Raspadori e poi Osimhen. Valutazioni da ultimi giorni di scuola, decisioni che possono anche essere prese domani mattina, a ridosso della gara del Dall’Ara”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Vincenzo Italiano Coach Of The Month di Maggio: data consegna premio

Napoli, tatuaggio anche per Spalletti! Il mister si tatua la vittoria dello Scudetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Albano Carrisi ci apre le porte di casa e del suo cuore: “In 80 anni mi ha sempre trascinato l’amore”