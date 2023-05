Il Mattino – Osimhen, lo United non lo considera più una priorità: attenzioni su Harry Kane.

Il Manchester United torna in Champions League e in vista della prossima stagione, l’obiettivo è ripartire con un grande attaccante: “Nella lista del club inglese c’è anche il nome di Victor Osimhen, ma per ora il nigeriano del Napoli non sembra essere la prima scelta di ten Hag, che punterebbe su un attaccante più esperto”.

Secondo Sky SportS UK, il primo nome che attira l’attenzione dei Red Devils è quello di Harry Kane, centravanti inglese del Tottenham. Sullo sfondo resta Oismhen, che al momento è corteggiato dal Newcastle, ma non sarebbe una delle sue prime scelte. Sullo sfondo rimane forte il Chelsea, ma con il mancato approdo in Champions potrebbe non rientrare nei suoi standard.

Fonte foto: Flickr.com

