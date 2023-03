Corriere del Mezzogiorno – Brindisi e divertimento, ma Napoli dopo Italia-Inghilterra diventa una discarica.

Questa la testimonianza del quotidiano: “Nessuna tensione, invece, durante la giornata ma soltanto brindisi e divertimento. Il tutto, naturalmente, sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine che, comunque, hanno presidiato fin da ieri sera le città. Il momento più allegro della giornata è stato vissuto in piazza Municipio, quando è spuntato un pallone e i tifosi inglesi e napoletani hanno deciso di sfidarsi in una partitella di street football. Ma proprio la piazza centrale di Napoli è diventata una discarica a cielo aperto per la gran mole di rifiuti, in gran parte bottiglie di birra vuote, che hanno lasciato gli inglesi prima di recarsi allo stadio”.

