La Gazzetta dello Sport – Giuntoli-Juve, manca solo l’annuncio: ma ADL non lo vuole liberare.

Aurelio De Laurentiis non ha gradito l’idea di Cristiano Giuntoli, ovvero di lasciare il Napoli prima della scadenza di contratto. Intanto il ds fiorentino si è già aperto un’altra strada, quella che porta alla Juventus. I bianconeri si sfregano le mani prima di dare lo strattone decisivo e arrivare finalmente all’annuncio. Il patron azzurro al momento non dà segnali di apertura per una risoluzione a stretto giro. Dunque, si pensa che il presidente partenopeo abbia l’intenzione di portare tutti allo stremo.

Fonte foto: Flickr.com

