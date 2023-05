Tutti i record del Napoli targato Spalletti nella stagione 2022 – 2023

Con la vittoria contro l’Inter il Napoli ha stabilito un altro record in questa stagione fantastica che fra poco approfondiremo, in un campionato che ha visto il ritorno esplosivo dello Scudetto ai piedi del Vesuvio dopo 33 anni e una città perennemente in festa, capace di dimostrare perché il calcio rende un popolo così fiero.

Le scommesse calcio sul Napoli 2022 – 2023 hanno visto lottare i Partenopei da favoriti sia in campionato che in Champions, ecco tutti i record della squadra di Spalletti in questa stagione straordinaria.

Migliore italiana per numero di gol segnati nei gironi di Champions

Con il record di 20 gol nelle prime 5 gare dei gironi di Champions League 2022 – 2023, il Napoli ha scritto le statistiche come club italiano che ha segnato più gol in questa fase del torneo, come è possibile approfondire nelle curiosità di Betfair blog. Soltanto nelle due gare di andata e ritorno contro l’Ajax, i Partenopei hanno segnato ben 10 reti totali.

Il 5 – 1 contro la Juve

Per trovare una vittoria così schiacciante contro la Vecchia Signora bisogna tornare indietro nel tempo nella Coppa Italia del 1978, quando davanti al pubblico dello stadio di casa, il Napoli sconfisse per 5 – 0 la Juventus.

Il 20 novembre 1988 durante il campionato di Serie A, gli Azzurri battevano i Bianconeri allo stadio Comunale di Torino per 3 – 5, mentre il primo settembre del 1990, il Napoli vinceva la Supercoppa Italiana contro la Juve devastandola per 5 – 1.

Il 5 – 1 del Napoli contro i Bianconeri del 13 gennaio 2023 resta il risultato con più gol di scarto in assoluto con cui i Partenopei hanno vinto contro gli acerrimi rivali storici durante il campionato di Serie A.

Migliore difesa e migliore attacco del campionato

Con un reparto offensivo che ha sfondato il muro dei 70 gol nella gara contro l’Inter e un reparto difensivo che tiene abbassata la media ben sotto le 30 reti subìte, il Napoli è la squadra che presenta le migliori statistiche in questa stagione.

Osimhen e Kvara: la coppia che scoppia

Inarrestabili Victor e Khvicha, che insieme nelle prime 35 gare di campionato hanno segnato 35 gol e fornito 14 assist. I 23 gol di Osimhen e 12 le reti di Kvara più 10 preziosissimi assist, candidano questi due calciatori come una delle coppie più forti della storia del calcio.

Altre curiosità statistiche del Napoli 2022 – 2023

Fino alla gara di andata contro l’Inter dove il Napoli ha subìto la prima sconfitta in campionato, i Partenopei insieme al Psg restavano le uniche due squadre imbattute nei campionati nazionali europei più importanti.

La media del possesso palla dei Partenopei in questo campionato è di 34 minuti e 34 secondi, la migliore rispetto alle altre squadre, anche per quanto riguarda il numero di assist totali, il Napoli è la squadra che ha fornito più passaggi determinanti ai fini del gol: 55.

Ultima curiosità e record di questo Napoli: nella stagione 2022 – 2023 la squadra è riuscita a vincere contro tutti i 19 club presenti nella classifica di Serie A, almeno una volta fra andata e ritorno.