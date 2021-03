Napoli, i quotidiani bocciano Manolas: “ingenuità inspiegabile, non è da lui”

Piovono le insufficienze per il difensore greco

Kostas Manolas si è reso protagonista in negativo del match di ieri sera tra Napoli e Sassuolo finito 3-3. Il fallo del greco all’ultimo secondo ha causato il penalty del definitivo pareggio, facendo sfumare la vittoria per i suoi. I quotidiani, nelle loro edizioni odierne lo bocciano in maniera categorica e pesante.

Questi i voti:

Gazzetta dello Sport – voto 4 – “Inspiegabile quel fallo all’ultimo secondo che regala il rigore del 3-3 al Sassuolo”.

Corriere dello Sport – voto 4,5. “Invece di accompagnare Haraslin gli frana addosso”

Tuttosport – voto 5. “L’ingenuità con cui provoca il rigore del pareggio non è da lui“.

Il Mattino – voto 4,5 – “Un errore incredibile, invece di temporeggiare abbatte Haraslin, il secondo rigore per il Sassuolo, quello del definitivo 3-3 realizzato da Caputo. Rientra dopo l’infortunio muscolare negli ultimi minuti del match contro il Sassuolo e purtroppo il ritorno coincide con una colossale ingenuità”.

