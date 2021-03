Ziliani: “Napoli ingenuo, ma resta il disgusto per la direzione di gara”

Ziliani su Sassuolo-Napoli

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo account Twitter ufficiale, ha commentato il pareggio tra Napoli e Sassuolo. Ecco il suo tweet:

“Imperdonabile ingenuità finale del Napoli, giusto rigore per il Sassuolo e 3-3 all’ultimo tuffo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala VAR. Inaccettabile“.

Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala #VAR. Inaccettabile.#SassuoloNapoli — Paolo Ziliani (@ZZiliani) March 3, 2021

