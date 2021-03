Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “Fastidioso non vincerla, meritavamo noi oggi”

Sassuolo-Napoli, De Zerbi a fine partita non ci sta

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, al termine della sfida contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Quando vengo davanti alle tv dico quello che ho visto e oggi per me abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli è una grande squadra, ha calciatori che risolvono le partite da un momento all’altro. Abbiamo fatto degli errori, è vero, ma per la qualità del gioco e il coraggio meritavamo noi, dà fastidio non aver vinto oggi. Insigne? Non siamo riusciti a fermarlo perché è forte. Anche qui è stato il freno a mano un po’ alzato di Muldur prima e Toljan poi. L’idea era quella di andare ad accorciare subito su di lui, per non fargli alzar la testa perché poi o ti mette la palla all’incrocio o ti fa l’assist. La mia squadra è forte in tutto, ma non è consapevole di quello che potrebbe fare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne fuori di sè, la sua ira contro compagni e Gattuso

Sassuolo, Caputo: “Partita decisa dagli episodi, siamo stati bravi a non mollare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Piemonte,da lunedì II e III media e superiori in Dad