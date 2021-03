Sassuolo, Defrel: “Siamo soddisfatti della prestazione, peccato non aver vinto”

Sassuolo, le dichiarazioni di Defrel

L’attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel al termine della sfida contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ci siamo divertiti, abbiamo giocato bene e siamo stati belli da vedere, peccato non averla chiusa ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. Da un po’ di partite avevamo perso il bel gioco ma oggi abbiamo creato tanto, potevamo fare uno o due gol in più e la gara poteva essere nostra. La squadra è forte, possiamo giocarcela con chiunque come abbiamo dimostrato oggi e anche in altre occasioni. Vogliamo vincere il più possibile, alla fine dell’anno vedremo dove saremo in classifica. Segniamo tanto alla fine perché non molliamo mai: in attacco abbiamo tanti giocatori forti che trovano sempre il goal.”

