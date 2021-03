Top & Flop – Sassuolo-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

E’ un pareggio beffardo quello rimediato dagli azzurri al Mapei Stadium

Primo tempo

La prima grande occasione del match arriva al 15′, Defrel serve in profondità Berardi che calcia con il destro, Meret respinge. Al 21′ viene annullato un gol al Napoli, dagli sviluppi di un corner, Hysaj trova Insigne con un gran lancio sulla sinistra, il capitano si accentra e con un suo classico tiro a giro sul secondo palo realizza una grande rete che però viene annullata per (dubbio) fuorigioco. Il vantaggio del Sassuolo arriva al 34′, calcio di punizione di Berardi dalla destra, Maksimovic devia la palla di testa e la rende imprendibile per Meret, 1-0 per i neroverdi.

Il Napoli riapre il match al 37′ azione ben costruita degli azzurri, palla a Zielinski al limite dell’area, controllo con il destro e tiro con il mancino a fil di palo, è 1-1 al Mapei Stadium. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio, al 45′ Berardi realizza il calcio di rigore fischiato per un contatto Hysaj-Caputo. La prima frazione di gioco termina 2-1 per il Sassuolo.

Secondo tempo

La seconda metà di gioco si apre con i padroni ci casa in avanti, al 50′ Djuricic trova Defrel che si sposta il pallone sul mancino e calcia potente, Meret respinge e poi blocca con qualche difficoltà. La riposta del Napoli arriva al 57′, Mertens trova Maksimovic in area con un cross, il difensore colpisce di testa ma da buona posizione manda il pallone alto. Al 61′ c’è una grande occasione per gli uomini di De Zerbi, Djuricic si avventa su una palla vagante in area, Meret chiude lo specchio molto bene ed evita il 3-1. Dopo appena due minuti c’è una chance per gli azzurri, su un corner dalla sinistra Makismovic colpisce di testa, ma il pallone si spegne alto sopra la traversa.

Al 68′ e al 70′ ci sono due grandissime occasioni per i neroverdi: Berardi fa partire un gran sinistro da fuori area che si stampa sulla traversa, Meret non avrebbe potuto farci nulla. Subito dopo Caputo entra in area di rigore e con il destro coglie il palo alla sinistra di Meret. Gli ospiti trovano il gol del pareggio al 72′, azione di Insigne sulla sinistra, cross in mezzo per Di Lorenzo che tutto solo trova il pari a porta vuota. Nel finale di gara il capitano azzurro trova la rete che che sembrava aver chiuso definitivamente la partita, al 90′ il Napoli vede assegnarsi un calcio di rigore per un’ingenuità di Haraslin che affossa Di Lorenzo in area, Insigne si presente sul dischetto e mette il pallone all’angolino basso alla destra di Consigli.

Al 94′ arriva l’episodio che più fa discutere, il Sassuolo riceve un calcio di rigore a recupero ormai scaduto. Manolas, subentrato al minuto 85′ al posto di Maksimovic, trattiene Haraslin che finisce a terra. Dal dischetto si presente Caputo, che non sbaglia. Al Mapei Staium finisce 3-3, Napoli beffato nel finale e due punti persi.

Top – Lorenzo Insigne

Fornisce l’assist per il gol di Di Lorenzo, gli viene annullato un gol fantastico per fuorigioco (dubbio) e su rigore porta i suoi sul momentaneo 3-2. Immenso, il migliore stasera è lui.

Flop – Kostas Manolas

Non vede il campo da molto tempo, entra al minuto 85 prendendo il posto di un tutt’altro che ottimo Maksimovic, gioca poco più di 10 minuti e causa il rigore del definitivo 3-3 con una goffa trattenuta su Haraslin. Il peggiore stasera è lui .

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Gattuso non dirige l’allenamento in Emilia-Romagna

UFFICIALE – Covid-19, Napoli: tutti negativi i tamponi di questa mattina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Etna: intensa nube , ‘piove’ cenere lavica a Catania