Chiariello: “Manolas da 3, l’avrei attacco al muro. Niente rigore su Politano”

Chiariello si scaglia contro Manolas

Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato il pareggio di Napoli e Sassuolo criticando fortemente Kostas Manolas. Ecco quanto dichiarato:

“Manolas merita 3, un giocatore della sua esperienza che nella sua carriera ha battuto il Barclelona non può fare una cavolata del genere, lo avrei appeso al muro negli spogliatoi. Bakayoko 4, lento come al solito. Gattuso ha sbagliato i cambi, per il suo voto è 5. Questo pareggio se lo porta dalla coscienza, perdere questi punti è sanguinoso. Per me su Politano non c’era rigore, non sono juventino nel dirlo, ma per me questo calcio di rigore non c’era.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ziliani: “Napoli ingenuo, ma resta il disgusto per la direzione di gara”

Sassuolo, Defrel: “Siamo soddisfatti della prestazione, peccato non aver vinto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crollo cimitero: si stimano 320 defunti coinvolti