Zazzaroni: “Il problema del Napoli è la difesa. Manolas una contraddizione”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione sul Napoli, in particolare su Kostas Manolas.

Il giornalista Ivan Zazzaroni è stato ospite ad Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato del Napoli di Gennaro Gattuso, soprattutto del difensore greco Kostas Manolas.

“Manolas si contraddice di continuo. È molto sicuro di sé, ma poi fa certi errori come quelli contro il Sassuolo. Non mi convince. Il potenziale lo possiede senza alcun dubbio, ma a volte commette errori. Il problema del Napoli è rappresentato dalla difesa: commette molti errori individuali, specialmente dietro e con i centrali.”

Zazzaroni commenta anche l’esclusione delle italiane dalla Champions League:

“La Juventus ha dominato in Serie A per dieci anni, così le altre squadre si sono accontentate del quarto posto. Adesso in Europa siamo quarti, questa è la verità: prima di noi ci sono Inghilterra, Spagna e Germania”.

