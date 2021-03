Van Basten, accuse pesanti: “Scudetto del ’90, fecero di tutto per favorire il Napoli”

Van Basten, accuse pesanti sullo Scudetto del 1990

Marco Van Basten fa delle accuse pesanti in una lunga intervista ad AS.

Van Basten:

“Scudetto del 1990? Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli. Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea. Furono incredibili gli scandali arbitrali – prosegue l’ex attaccante – contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il Napoli”.

