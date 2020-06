Messi per Salah – Fantamercato? Dalla Spagna dicono di no

Il portale calciomercato.it riporta in merito ad un clamoroso scambio tra Barcellona e Liverpool. Messi per Salah

Messi per Salah sarebbe un’operazione senza precedenti. L’argentino sembrava essere destinato a chiudere la carriera in Spagna ma tutto può succedere.

“Messi resta al Barcellona? La risposta è no! Secondo ‘Don Balon’ il futuro del fuoriclasse argentino sarà in Premier League, precisamente al Liverpool di Jurgen Klopp.

Il trasferimento de ‘La Pulce’ avverrà, stando sempre al portale spagnolo, attraverso uno scambio a dir poco stellare. Uno scambio con Mohamed Salah, l’egiziano con un passato pure in Serie A con le maglie di Fiorentina e Roma.

Tornando sulla terra, ma restando in argomento Messi, ricordiamo che attualmente il numero 10 dei blaugrana è ai box a causa di una “piccola contrattura al quadricipite della coscia destra. Il classe ’87 dovrebbe tornare in tempo per la ripresa della Liga.”

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts