Fiorentina, il Presidente Commisso: “Mister Iachini ha avuto il coronavirus”

Fiorentina, il Presidente Commisso ha rivelato che Iachini è stato infettato dal covid-19

Per il primo anniversario da presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si è collegato dagli USA per rispondere alle domande di giornalisti e tifosi. Quasi due ore di chiacchierata con la redazione della Gazzetta dello Sport:

“Ringrazio le istituzioni che oggi mi hanno salutato ed ovviamente tutti i tifosi. È stato un anno importante, abbiamo fatto il più grande investimento della storia di Firenze, nei primi 8 mesi ho speso 300 milioni di euro tra l’acquisto della società, il mercato ed il centro sportivo che nascerà. Ma il calore della gente di Firenze mi ha colpito davvero tanto. Si è visto anche dalla raccolta Forza e Cuore, oltre 870mila euro raccolti. Anche la Fiorentina come società è stata colpita duramente dal Covid-19, ma grazie a Dio stiamo tutti bene anche se il nostro allenatore Iachini è stato malato, ha avuto il coronavirus. Non lo sapevo e ha tutto il mio supporto. Futuro? Lui come la squadra devono far felici me, la città e loro stessi. Quindi niente scherzi di classifica. Restiamo in Serie A ed andiamo avanti il più possibile”.