Coronavirus in Campania, 4 positivi dopo due giorni a 0: le ultime

Coronavirus in Campania, 4 contagiati dopo due giorni a 0: le ultime

Sono quattro i pazienti risultati oggi positivi, in Campania, al Covid-19. Lo fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Campania precisando che, nella stessa giornata di oggi, sono stati esaminati complessivamente 2494 tamponi. Negli ultimi due giorni in Campania non si erano registrati contagi. Il totale complessivo dei ‘positivi’ in Campania è ora di 4826 persone a fronte di 217.898 tamponi esaminati.

Questo il quadro di sintesi:

Positivi di oggi: 4

Tamponi di oggi: 2.494

Totale complessivo positivi Campania: 4.826

Totale complessivo tamponi Campania: 217.898

