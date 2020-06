Roma – I conti finanziari sempre più “in rosso”: quasi 130 milioni di debiti

Roma – I conti finanziari sempre più “in rosso”: quasi -130 milioni nel bilancio corrente

ROMA – Continua a salire il rosso da record per il bilancio della A.S. Roma, che al 31 marzo tocca la cifra di 126,4 milioni di euro a fronte dei 29,5 alla stessa data del 2019.

Così come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in un lettera agli azionisti pubblicata dalla AS Roma viene resa nota dal Consiglio di Amministrazione l’Informativa ai soci sulla situazione patrimoniale della società al 31 marzo 2020 in vista della della Assemblea ordinaria della Società, che si terrà in data 26 giugno 2020 in prima convocazione, occorrendo, in data 29 giugno 2020, in seconda convocazione.

La situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società al 31 marzo 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell’esercizio 2019/20 negativo per 126,4 milioni di euro, tale da determinare una situazione di riduzione del patrimonio netto della Società per perdite che integra la fattispecie di legge di cui all’art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale – per perdite d’esercizio – di oltre un terzo e oltre il limite di legge per il tipo societario);

L’indebitamento finanziario netto adjusted di A.S. Roma S.p.A. al 31 marzo 2020 è pari a 280,5 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 261,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019 e 240,9 milioni di euro al 30 giugno 2019.

In conclusione, in casa giallorossa, continuano ad aumentare le perdite sotto la gestione del presidente James Pallotta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso – Mario Balotelli ha ricevuto la lettera di licenziamento dal Brescia

Ultim’ora – Il presidente De Laurentiis pronto allo scontro con Sky

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Domani nuova allerta in Liguria