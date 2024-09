Sportitalia – Criscitiello: “Conte si lamenta del mercato ancora aperto, ma sbaglia! ADL scatenato”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale, ha parlato del mercato del Napoli: “Conte si lamenta del mercato aperto a campionato in corso. Sbaglia. Il Napoli si scatena negli affari dopo gli schiaffi di Verona. Squadra ribaltata e centrocampo nettamente rinforzato. De Laurentiis spende e tanto. Conte viene accontentato. Lukaku si cala subito bene nella parte. Nel giudizio e nel voto, ovviamente, influisce anche la scelta del Mister.

Aurelio prende il meglio che offriva il mercato e non rimpiangerà i soldi spesi. Manna acerbo ma, almeno nel finale, chiude i colpi indicati dall’allenatore. Osimhen resta un problema. La gestione non sarà semplice e a quelle condizioni non può gravare sulle finanze napoletane. Squadra da Champions, non da scudetto. Al primo anno di Conte bisognerà avere pazienza e ricostruire. La piazza è un’arma in più”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

