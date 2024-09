Napoli, Osimhen potrebbe essere reintegrato in squadra

Secondo il quotidiano Repubblica l’attaccante del Napoli Victor Osimhen potrebbe essere reintegrato nella rosa.

Spunta una nuova ipotesi relativa alla situazione di Victor Osimhen. Il giocatore potrebbe tornare in campo con la squadra azzurra in caso non si trovasse alcun accordo per la cessione.

Ne parla Repubblica:

“Tutto sarà più chiaro entro la fine della prossima settimana e – in mancanza di una cessione – il Napoli e Osimhen non avranno altra scelta: dovranno convivere fino al 31 dicembre, in attesa della riapertura del mercato. Pagare a vuoto per altri 4 mesi il bomber sarebbe folle e il tentativo di riconciliazione è la sceltapiù logica, con Conte che avrà un ruolo finalmente attivo nella vicenda. Il tandem formato da VO9 e Lukaku – che si è tenuto alla larga dalla vicenda e ha scelto il numero 11 invece del 9, per rispetto nei confronti del compagno – sarebbe un’arma totale e a Castel Volturno ci riflettono. La chiusura delle liste non è un problema insormontabile, con due cambi permessi dal regolamento. Ma l’ostacolo è la volontà del nigeriano di non indossare più la maglia azzurra, che potrebbe far scattare provvedimenti. Ma quella di De Laurentiis non è stata una ripicca: il mercato arabo è infatti ancora aperto per qualche giorno e il presidente non ha perso dunque tutte le speranze di cedere il bomber nigeriano in extremis, a patto però che arrivi una offerta per il suo cartellino da almeno 80 milioni. L’Al Ahli si era fermato a 65 e per questo venerdì sera è sfumato l’accordo, possibile con un rilancio. Oppure se ne riparlerà a gennaio, come ha lasciato intendere il ds Manna.”

